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الجيش الإسرا_ئيلي يمنع دخول الوقود وغاز الطهي إلى مدينة غز_ة
الأحد 26 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرا_ئيلي يمنع دخول الوقود وغاز الطهي إلى مدينة غز_ة

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