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الجيش الإسرا_ئي_لي: 392 من قواتنا قتلوا منذ 7 أكتوبر
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

الجيش الإسرا_ئي_لي: 392 من قواتنا قتلوا منذ 7 أكتوبر

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