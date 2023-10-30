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الجيش الاسرائيلي أطلق صاروخا موجها استهدف أحد منازل بلدة شيحين، قرب المسجد، من دون وقوع إصابات
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

الجيش الاسرائيلي أطلق صاروخا موجها استهدف أحد منازل بلدة شيحين، قرب المسجد، من دون وقوع إصابات

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