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الجيش الاسرائيلي يطلق عددا من القذائف المدفعية والصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب
الإثنين 04 آب 2025

الجيش الاسرائيلي يطلق عددا من القذائف المدفعية والصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب

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