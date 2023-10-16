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الجيش الاسرائيلي يعلن ابلاغ 199 عائلة بأن لديها اسرى في غزة
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

الجيش الاسرائيلي يعلن ابلاغ 199 عائلة بأن لديها اسرى في غزة

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