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الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء حولا وميس الجبل
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء حولا وميس الجبل

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