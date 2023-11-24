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الجيش الاسرا_ئيلي: سنواصل العمل مع كافة المؤسسات الأمنية من أجل إعادة جميع المختطفين في غز_ة
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

الجيش الاسرا_ئيلي: سنواصل العمل مع كافة المؤسسات الأمنية من أجل إعادة جميع المختطفين في غز_ة

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