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الجيش الاسرا_ئي_لي يعلن وصول الرهائن المفرج عنهم الى “الأراضي الإسرا_ئيل_ية”
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

الجيش الاسرا_ئي_لي يعلن وصول الرهائن المفرج عنهم الى “الأراضي الإسرا_ئيل_ية”

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