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الجيش الصيني: نراقب إبحار سفن حربية أميركية عبر مضيق تايوان وجاهزون للتصدي لأي استفزاز￼
الأحد 28 آب 2022

الجيش الصيني: نراقب إبحار سفن حربية أميركية عبر مضيق تايوان وجاهزون للتصدي لأي استفزاز

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