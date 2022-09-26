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الجيش القى قنابل مسيلة للدموع في محاولة لمنع المحتجين من المضي قدما
الإثنين 26 أيلول 2022

الجيش القى قنابل مسيلة للدموع في محاولة لمنع المحتجين من المضي قدما

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