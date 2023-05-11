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الجيش اللبناني: توقيف سوريين في منطقتي البقاع والجنوب بتهمة تمويل داعش والتواصل مع أبرز قادته
الخميس 11 أيار 2023

الجيش اللبناني: توقيف سوريين في منطقتي البقاع والجنوب بتهمة تمويل داعش والتواصل مع أبرز قادته

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