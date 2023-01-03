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الجيش اللبناني يعيد فتح طريق خلدة بعد توقيف شخص من آل غصن من عرب خلدة
الثلاثاء 03 كانون الثاني 2023

الجيش اللبناني يعيد فتح طريق خلدة بعد توقيف شخص من آل غصن من عرب خلدة

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