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الجيش اللبناني ينجح في إنزال الغواصة في المياه لتبدأ مهمة البحث عن زورق الموت الذي غرق في 24 نيسان
الأربعاء 24 آب 2022

الجيش اللبناني ينجح في إنزال الغواصة في المياه لتبدأ مهمة البحث عن زورق الموت الذي غرق في 24 نيسان

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