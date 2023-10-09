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الجيش اللبناني ينفي الأنباء عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

الجيش اللبناني ينفي الأنباء عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

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