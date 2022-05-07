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الجيش المصري: مقتل ضابط و10 جنود في الاشتباك مع العناصر التي حاولت تنفيذ الهجوم شرق قناة السويس
السبت 07 أيار 2022

الجيش المصري: مقتل ضابط و10 جنود في الاشتباك مع العناصر التي حاولت تنفيذ الهجوم شرق قناة السويس

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