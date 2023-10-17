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الحرس الثوري الإيراني محذّراً إسرائيل: صدمة أخرى في الطريق إذا لم تتوقف الهجمات على غزة
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

الحرس الثوري الإيراني محذّراً إسرائيل: صدمة أخرى في الطريق إذا لم تتوقف الهجمات على غزة

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