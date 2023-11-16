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الحزب: استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية موقع هرمون بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

الحزب: استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية موقع هرمون بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة

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