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“الحزب”: استهدف مجاهدو المقاومة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدةشوميرا واوقعوا فيها اصابات مؤكدة
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

“الحزب”: استهدف مجاهدو المقاومة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدةشوميرا واوقعوا فيها اصابات مؤكدة

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