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الحزب: استهدف ‏مجاهدو المقاومة موقع ‏خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

الحزب: استهدف ‏مجاهدو المقاومة موقع ‏خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة

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