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“الحزب”: قامت مجموعة الشهيدين حسين فصاعي واحمد قصاص بإستهداف موقع المطلة بالاسلحة المناسبة
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

“الحزب”: قامت مجموعة الشهيدين حسين فصاعي واحمد قصاص بإستهداف موقع المطلة بالاسلحة المناسبة

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