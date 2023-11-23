الحزب نعى 5 مقاتلين بينهم نجل رئيس كتلته البرلمانية… (الجمهورية)

كتبت “الجمهورية”:
نعى “حزب الله” ليل الأربعاء-الخميس خمسة من مقاتليه، بينهم نجل رئيس كتلته البرلمانية النائب محمّد رعد، بعد مقتلهم بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان.
وأعلن الحزب في بيانات منفصلة أنّ كلاً من المقاتلين الخمسة “ارتقى شهيداً على طريق القُدس”، وهي عبارة يعتمدها لنعي عناصره الذين يُقتلون خلال تبادل القصف مع إسرائيل منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان مع اندلاع الحرب في غزة. وعدّد الحزب من بين أسماء قتلاه عبّاس محمّد رعد.
وكان مصدر مقرّب من العائلة أفاد في وقت سابق وكالة فرانس برس أنّ عبّاس رعد “استشهد مع عدد من عناصر الحزب” جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً كانوا بداخله في قرية بيت ياحون في جنوب لبنان.
وفي بيانات متلاحقة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف أهداف في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه شنّ غارات مساء الأربعاء على بنى تحتية وخلايا تابعة لـ”حزب الله”، من دون تحديد مواقعها.
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل و”حزب الله” منذ شنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ هجوماً غير مسبوق على الدولة العبرية التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر.
ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، سقط 107 قتلى في لبنان، بينهم 75 من مقاتلي “حزب الله” و14 مدنياً، بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.
وإليكم أسماء الـ5 شهداء بحسب “حزب الله”:
- الشهيد عباس محمد رعد “سراج” من بلدة جباع في جنوب لبنان
- خليل جواد شحيمي “سراج” من بلدة مركبا في جنوب لبنان
- الشهيد أحمد حسن مصطفى “ملاك حولا” من بلدة حولا في جنوب لبنان
- محمد حسن أحمد شري “كربلا” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان
- بسام علي كنجو “أبو حسين ثائر” من بلدة شقرا في جنوب لبنان
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا