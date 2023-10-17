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“الحزب” يزف الشهيد المجاهد ابراهيم الدبق من بلدة كونين الجنوب والذي ارتقى اثناء قيامه بواجبه الجهادي
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

“الحزب” يزف الشهيد المجاهد ابراهيم الدبق من بلدة كونين الجنوب والذي ارتقى اثناء قيامه بواجبه الجهادي

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