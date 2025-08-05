موقع البرامج
نشرات الأخبار
الحكومة الإسرائيلية: إقرار آلية لاستئناف دخول البضائع عبر القطاع الخاص في غزة بشكل تدريجي ومنضبط
الثلاثاء 05 آب 2025

الحكومة الإسرائيلية: إقرار آلية لاستئناف دخول البضائع عبر القطاع الخاص في غزة بشكل تدريجي ومنضبط

الملفات
الاكثر قراءة