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الخارجية الأميركية: اتفاق اسرائيل ولبنان على انهاء النزاع على الحدود البحرية انجاز دبلوماسي رائع
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

الخارجية الأميركية: اتفاق اسرائيل ولبنان على انهاء النزاع على الحدود البحرية انجاز دبلوماسي رائع

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