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الخارجية الأميركية: نتوقع تبادلا ثانيا للرهائن اليوم ونتابعه لحظة بلحظة
السبت 25 تشرين الثاني 2023

الخارجية الأميركية: نتوقع تبادلا ثانيا للرهائن اليوم ونتابعه لحظة بلحظة

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