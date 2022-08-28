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الخارجية الأميركيّة: روسيا لا تريد الاعتراف بمخاطر الإشعاعات النوويّة في محطة زابوريجيا
الأحد 28 آب 2022

الخارجية الأميركيّة: روسيا لا تريد الاعتراف بمخاطر الإشعاعات النوويّة في محطة زابوريجيا

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