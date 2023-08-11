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الخارجية الإيرانية: الإفراج عن السجناء الإيرانيين في أميركا سيتم قريبا
الجمعة 11 آب 2023

الخارجية الإيرانية: الإفراج عن السجناء الإيرانيين في أميركا سيتم قريبا

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