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الخارجية الروسية: هدف الغرب الأساسي في أوكرانيا هو استنزاف روسيا￼
الخميس 08 أيلول 2022

الخارجية الروسية: هدف الغرب الأساسي في أوكرانيا هو استنزاف روسيا

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