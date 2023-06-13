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الخارجية الصينية: تقدم التحقيقات في انفجار خط نورد ستريم بطيء للغاية بعد مرور 8 أشهر على الحادثة
الثلاثاء 13 حزيران 2023

الخارجية الصينية: تقدم التحقيقات في انفجار خط نورد ستريم بطيء للغاية بعد مرور 8 أشهر على الحادثة

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