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الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخّل دولي فوري لحماية المستشفيات وطواقمها والمرضى والنازحين في غزة
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخّل دولي فوري لحماية المستشفيات وطواقمها والمرضى والنازحين في غزة

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