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الخارجية القطرية: الهدنة في غزة ستبدأ غدا الجمعة عند الساعة السابعة صباحا
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

الخارجية القطرية: الهدنة في غزة ستبدأ غدا الجمعة عند الساعة السابعة صباحا

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