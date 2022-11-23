الخلاف بين السنة وجعجع يعود في الوقت الحالي (الأنباء)

كتبت صحيفة “الأنباء” تقول: لم يخرق هدوء نهار “العطلة” بسبب عيد الاستقلال سوى موقف صدر عن نائب كتلة “الاعتدال الوطني” أحمد الخير، هاجم فيه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع دون أن يسمّيه، واصفاً إيّاه بعرّاب “أسوأ تسوية رئاسية”، متهماً إياه بمحاولة تنصيب نفسه “مرشداً روحياً للمعارضة” ومصادرة رأي المكوّن السنّي في البرلمان، وذلك قبل يومين من إجراء جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.
مصادر متابعة للشأن رأت في “تغريدة الخير إشارة إلى أن الخلاف الذي كان قد أطل برأسه بين مكوّنات الطائفة السنية وجعجع قبل الانتخابات، يعود في الوقت الحالي، مع محاولات رئيس “القوات” تدعيم جبهة المعارضة خلف مرشّحها ميشال معوّض”، إلّا أنها شدّدت على أن “الوقت ليس للتجاذبات السياسية بل لتوحيد صفوف المعارضة، والظروف بغنى عن هذه المواقف التي تصدر عن الطرفين””
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