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الدفاعات الجوية الإسرائيلية تسقط مسيرة في الحدود الشمالية
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تسقط مسيرة في الحدود الشمالية

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