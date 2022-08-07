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الدفاع التايوانية: 14 سفينة صينية نفذت أنشطة في مضيق تايوان و22 مقاتلة صينية اخترقت أجواءنا
الأحد 07 آب 2022

الدفاع التايوانية: 14 سفينة صينية نفذت أنشطة في مضيق تايوان و22 مقاتلة صينية اخترقت أجواءنا

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