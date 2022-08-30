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الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب ونفايات في فاريا
الثلاثاء 30 آب 2022

الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب ونفايات في فاريا

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