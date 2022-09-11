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الدفاع المدني: إخماد حريق داخل متجر لبيع الدواليب وقطع السيارات في الغبيري
الأحد 11 أيلول 2022

الدفاع المدني: إخماد حريق داخل متجر لبيع الدواليب وقطع السيارات في الغبيري

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