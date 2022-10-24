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الدفاع المدني: العثور على جثة المواطن الذي جرفته السيول مساء أمس في ذوق مصبح
الإثنين 24 تشرين الأول 2022

الدفاع المدني: العثور على جثة المواطن الذي جرفته السيول مساء أمس في ذوق مصبح

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