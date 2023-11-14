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الدفاع المدني: انقاذ مواطنين وسحب ٨ سيارات في العقيبة والصفرا
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

الدفاع المدني: انقاذ مواطنين وسحب ٨ سيارات في العقيبة والصفرا

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