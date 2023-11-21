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الدفاع المدني: سحب ٥ ضحايا استشهدوا بنتيجة قصف اسرائيلي على سيارة في بلدة الشعيتية صور
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

الدفاع المدني: سحب ٥ ضحايا استشهدوا بنتيجة قصف اسرائيلي على سيارة في بلدة الشعيتية صور

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