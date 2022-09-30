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الدفاع المدني: يعمل عناصرنا معززين بالآليات على إخماد النيران التي اندلعت بخزانات وقود في مزبود
الجمعة 30 أيلول 2022

الدفاع المدني: يعمل عناصرنا معززين بالآليات على إخماد النيران التي اندلعت بخزانات وقود في مزبود

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