الرئاسة أمام منعطف جدي… وخط تواصل بين بكركي وعين التينة (الأنباء الالكترونية)

توقعت مصادر سياسية متابعة للمستجدّات الأخيرة في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية” تكثيف الاتصالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي الذي قد ينطلق على خطين، الأول خط بكركي والاتصالات التي سيتولاها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي مع الرئيس نبيه برّي للتباحث معه في موضوع تحديد موعد لجلسة الانتخاب، او بإيفاد المطران أنطوان أبي نجم من قبله للقاء رئيس المجلس من أجل التباحث معه في موضوع تحديد جلسة الانتخاب، أمّا الثاني وينطلق من التواصل الذي قد يجريه الوزير جهاد أزعور شخصياً مع الكتل النيابية التي يبدأها قريباً.
وإذ استبعدت المصادر أن يحدّد برّي موعد الجلسة ويتولى نواب الثنائي تطيير النصاب، لأن لا عودة لهذا الأسلوب بعد اليوم، توقعت أيضاً أن يعلن فرنجية ترشيحه قريباً في حال بدأ يتلمس نية الرئيس برّي تحديد جلسة انتخاب الرئيس بدافع رغبته في المنافسة، خاصة وأن لا فرنجية ولا أزعور متأكدان من الحصول على 65 صوتاً في الجلسة الأولى.
إذاً، فإنَّ توّحد المعارضة والإتفاق مع التيار الوطني الحر، قد وضع الاستحقاق الرئاسي أمام منعطف جدّي، بانتظار موعد جلسة الانتخاب القادمة، إلّا أنَّ الحذر يبقى سيّد الموقف، إذا ما تفجّرت أيّ مفاجأة رئاسية، وبالتالي يبقى المطلوب أن تتوّحد النوايا لانتخاب رئيس وانقاذ القطاعات التي تواجه شبح الإنهيار اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى.
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