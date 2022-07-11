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الرئاسة التركية: إردوغان يحث بوتن على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحا
الإثنين 11 تموز 2022

الرئاسة التركية: إردوغان يحث بوتن على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحا

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