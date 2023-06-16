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الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبن سلمان شددا على وجوب انهاء الفراغ السياسي المؤسساتي بلبنان سريعا
الجمعة 16 حزيران 2023

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبن سلمان شددا على وجوب انهاء الفراغ السياسي المؤسساتي بلبنان سريعا

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