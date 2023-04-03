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الرئاسة الفنلندية: سننضم رسميا إلى الناتو غدا
الإثنين 03 نيسان 2023

الرئاسة الفنلندية: سننضم رسميا إلى الناتو غدا

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