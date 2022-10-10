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الرئيس الأوكراني زيلينسكي: سقوط قتلى وجرحى في عمليات قصف طالت مدنا أوكرانية عدة
الإثنين 10 تشرين الأول 2022

الرئيس الأوكراني زيلينسكي: سقوط قتلى وجرحى في عمليات قصف طالت مدنا أوكرانية عدة

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