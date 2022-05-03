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الرئيس الأوكراني: 600 مليار دولار هي كلفة إعادة إعمار أوكرانيا وفق تقديراتنا الحالية
الثلاثاء 03 أيار 2022

الرئيس الأوكراني: 600 مليار دولار هي كلفة إعادة إعمار أوكرانيا وفق تقديراتنا الحالية

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