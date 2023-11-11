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الرئيس الإيراني: واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب بينما أفعالها تتعارض مع ذلك
السبت 11 تشرين الثاني 2023

الرئيس الإيراني: واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب بينما أفعالها تتعارض مع ذلك

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