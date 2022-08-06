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الرئيس السيسي: نبذل جهدا كبيرا مع الشركاء لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة
السبت 06 آب 2022

الرئيس السيسي: نبذل جهدا كبيرا مع الشركاء لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة

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