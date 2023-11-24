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الرئيس الفلس_طيني: لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غز_ة
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

الرئيس الفلس_طيني: لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غز_ة

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