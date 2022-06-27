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الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يلتقي في هذه الاثناء نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب
الإثنين 27 حزيران 2022

الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يلتقي في هذه الاثناء نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب

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